Juventus | tifoso Briatore | “Squadra senza identità e Pirlo non è come Allegri”

"Agnelli attaccato dalla stampa estera sulla Superlega? A me l'idea Superlega piace e secondo me arriverà. Era un progetto che anni fa con Ecclestone si era pensato, avevamo anche fatto riunioni. E' un po' la destinazione finale e si arriverà a un punto di fare una Superlega". Così Flavio Briatore è intervenuto a Tutti convocati su Radio 24 per commentare l'eliminazione della Juventus (Squadra che tifa ndr) dalla Champions League. Briatore a Radio 24: "Pirlo non incita i giocatori. Juve di Allegri solida, ora perde punti con le squadrette""Pirlo non è un gran comunicatore, non è una persona che incita, i calciatori hanno bisogno di un leader, qualcuno che ti dica esattamente cosa devi e non devi fare. Questa Juve è costruita sul futuro, ma pensando al presente che è ...

