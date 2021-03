Inondazioni e case distrutte Le isole delle Hawaii travolte dalle piogge senza precedenti – Il video

(Di giovedì 11 marzo 2021) Una serie ditorrenziali sta colpendo le, provocando distruzione e disagi in gran partedell’arcipelago. Nelledi Oahu, Kauai e Maui, in particolare, le precipitazioni hanno causatoche hanno distruttoe ponti, portando le autorità locali a evacuazioni di massa. L’aumentotemperature e la siccità In questo periodo dell’anno, i rovesci sono il segno dell’arrivo della stagione secca e invernale, ma la quantità di acqua ha raggiunto picchi straordinari. Il National Weather Service ha registrato nella diga di Haiku, a nordMaui, livelli di acqua di 33,5 centimetri. In un pozzo alle Maui, inoltre, l’acqua ha riempito parte ...

Il governatore delle Hawaii ha dichiarato lo stato di emergenza dopo che gravi inondazioni nell'arcipelago hanno provocato evacuazioni, danneggiato le case e lanciato l'allarme per un possibile guasto della diga. Le incessanti piogge che imperversano senza requie da domenica ... Diversi testimoni parlano di ponti crollati, case spazzate via da fango e detriti ... necessari ad aiutare quanti sono stati danneggiati dalle pesanti piogge e dalle inondazioni che hanno raggiunto ... Secondo il National Weather Service, nella zona di Haiku più di 33 centimetri di pioggia sono caduti in poco meno di 8 ore. Ponti crollati e case spazzate via dal fango e dai detriti ed evacuazioni su ...