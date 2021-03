Il business digitale, una scelta anti-covid per le aziende (Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA – Secondo una ricerca elaborata dalla multinazionale Deloitte, il futuro del lavoro comincerà ad avere caratteristiche inedite a partire già da quest’anno: l’implementazione di robotica e intelligenza artificiale porterà all’estinzione delle attività a basso valore aggiunto, le professioni saranno determinate dalla creatività individuale e, soprattutto, sempre meno legate a spazio e tempo e sempre più svolte da remoto. Quella del cosiddetto smart working è una modalità lavorativa ad alta flessibilità già ampiamente presente in molti Paesi occidentali, con picchi importanti nel nord Europa. Il concetto è entrato a far parte del vocabolario delle imprese italiane soltanto di recente, a causa dei riordinamenti imposti dall’espansione del Covid-19; il suo propagarsi ha reso necessaria una profonda riorganizzazione degli assetti aziendali, introducendo di fatto un’evoluzione dei modelli di lavoro in grado di cambiare per sempre il modo di fare business. Leggi su dire (Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA – Secondo una ricerca elaborata dalla multinazionale Deloitte, il futuro del lavoro comincerà ad avere caratteristiche inedite a partire già da quest’anno: l’implementazione di robotica e intelligenza artificiale porterà all’estinzione delle attività a basso valore aggiunto, le professioni saranno determinate dalla creatività individuale e, soprattutto, sempre meno legate a spazio e tempo e sempre più svolte da remoto. Quella del cosiddetto smart working è una modalità lavorativa ad alta flessibilità già ampiamente presente in molti Paesi occidentali, con picchi importanti nel nord Europa. Il concetto è entrato a far parte del vocabolario delle imprese italiane soltanto di recente, a causa dei riordinamenti imposti dall’espansione del Covid-19; il suo propagarsi ha reso necessaria una profonda riorganizzazione degli assetti aziendali, introducendo di fatto un’evoluzione dei modelli di lavoro in grado di cambiare per sempre il modo di fare business.

