Granada-Molde 2-0 | spagnoli a un passo dai quarti di finale

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 12 marzo 2021) Nella serata di Europa League continua a fare grandi cose il, che dopo aver eliminato il Napoli ai sedicesimi parte bene anche agli ottavi. Infatti il risultato dei primi 90 minuti della doppia sfida,2-0, premia i padroni di casa con un successo pesante in chiave qualificazione. I norvegesi, arrivati per la prima volta nella loro storia a questo punto della competizione se la sono giocata, senza però ripetere l’impresa, finora, fatta ai sedicesimi contro l’Hoffenheim. CHE COS’E SUCCESSO NELLA GARA DEL LOS CARMENES? I padroni di casa partivano col favore del pronostico, anche se ilha stupito finora in questa Europa League e non era quindi da sottovalutare. Partono forte i padroni di casa, con Perez che all’8° conclude bene, sfiorando però solo il palo. Pericoloso anche Soldado al 23°, ...