Gardaland pronto a ripartire ad aprile: "Attendiamo le indicazioni del dpcm" (Di giovedì 11 marzo 2021) " Gardaland è pronto ad aprire in sicurezza i cancelli a fine aprile per una nuova fantastica stagione ". A dirlo è Aldo Maria Vigevani, amministratore delegato di Gardaland . " Ovviamente, siamo consapevoli... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 11 marzo 2021) "ad aprire in sicurezza i cancelli a fineper una nuova fantastica stagione ". A dirlo è Aldo Maria Vigevani, amministratore delegato di. " Ovviamente, siamo consapevoli...

Advertising

sole24ore : A Gardaland tutto è pronto per la riapertura - CorrNazionale : #Gardaland pronto ad aprire in sicurezza a fine aprile non appena le autorità lo consentiranno: ripartenza fondamen… - Travagliato : RT @sole24ore: A Gardaland tutto è pronto per la riapertura - Mimmo68051923 : RT @sole24ore: A Gardaland tutto è pronto per la riapertura - PaoloBMb70 : RT @sole24ore: A Gardaland tutto è pronto per la riapertura -