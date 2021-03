Fabrizio Corona deve tornare in carcere: lui reagisce sui social con un gesto estremo (Di giovedì 11 marzo 2021) Il tribunale di Sorveglianza di Milano ha revocato i domiciliari a Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, dopo aver appreso la notizia di un suo eventuale ritorno in carcere, ha compiuto un gesto che lasciato tutti quanti senza parole. Corona si è ferito ad un braccio e ha pubblicato diverse foto e video dell’assurdo gesto sul suo profilo Instagram. Lo sfogo sarebbe rivolto contro i due procuratori che avrebbero chiesto il suo ritorno in prigione, ovvero Marina Corti e Antonio Lamanna. Al momento Fabrizio si dovrebbe trovare in ospedale in attesa di essere medicato. Dopo il suo video choc nella sua abitazione sono arrivati i soccorritori del 118 e gli agenti della Questura. Fabrizio Corona deve ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 11 marzo 2021) Il tribunale di Sorveglianza di Milano ha revocato i domiciliari a. L’ex re dei paparazzi, dopo aver appreso la notizia di un suo eventuale ritorno in, ha compiuto unche lasciato tutti quanti senza parole.si è ferito ad un braccio e ha pubblicato diverse foto e video dell’assurdosul suo profilo Instagram. Lo sfogo sarebbe rivolto contro i due procuratori che avrebbero chiesto il suo ritorno in prigione, ovvero Marina Corti e Antonio Lamanna. Al momentosi dovrebbe trovare in ospedale in attesa di essere medicato. Dopo il suo video choc nella sua abitazione sono arrivati i soccorritori del 118 e gli agenti della Questura....

