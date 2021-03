David Gilmour: “Non voglio tornare indietro” (Di giovedì 11 marzo 2021) I fan dei mitici Pink Floyd dovranno rassegnarsi. David Gilmour ha stroncato le ultime speranze rimaste. La storica band, che ha cambiato per sempre il volto della musica, non si riunirà. Cos’ha dichiarato David Gilmour? David Gilmour pare convinto: non vuole tornare nel gruppo e suonare di nuovo negli stadi. Gli piace essere libero di fare quello che vuole. Intervistato dalla rivista Guitar Player, Gilmour ha detto: “Non voglio assolutamente tornare indietro. Non voglio suonare negli stadi. Sono libero di fare esattamente quello che voglio”. Il rapporto tra Roger Waters e David ha avuto i suoi alti e bassi nel corso degli anni, e culminò con ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 11 marzo 2021) I fan dei mitici Pink Floyd dovranno rassegnarsi.ha stroncato le ultime speranze rimaste. La storica band, che ha cambiato per sempre il volto della musica, non si riunirà. Cos’ha dichiaratopare convinto: non vuolenel gruppo e suonare di nuovo negli stadi. Gli piace essere libero di fare quello che vuole. Intervistato dalla rivista Guitar Player,ha detto: “Nonassolutamente. Nonsuonare negli stadi. Sono libero di fare esattamente quello che”. Il rapporto tra Roger Waters eha avuto i suoi alti e bassi nel corso degli anni, e culminò con ...

