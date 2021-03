Crotone | Cosmi | «Non essere in panchina è un dolore per me | soddisfatto dalla squadra»

(Di giovedì 11 marzo 2021) Serse, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio. Le sue parole Serse, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio. Le sue parole.– «Benali ha recuperato e posso considerarlo. Ha preso parte a tre allenamenti a ritmi sostenuti e questa è una buona notizia. Parliamo di un giocatore che ha dimostrato diun patrimonio: è a disposizione. Giorno dopo giorno conosco sempre meglio lae sono: c’è applicazione, volontà e determinazione. Vogliamo uscire da questa situazione di classifica». VITTORIA CONTRO IL TORO – «Ho visto lagiocare con determinazione, con la voglia di rappresentare ...

Advertising

Fantacalcio : Lazio-Crotone: le parole di Cosmi - ansa_lazio : Crotone: Cosmi, con la Lazio tenere alta determinazione - AnsaCalabria : Crotone: Cosmi, con la Lazio tenere alta determinazione. 'Vittoria col Torino dato un messaggio all'ambiente, ci si… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CROTONE - Cosmi: 'Con la Lazio serve determinazione, difficile annullare Immobile' - susydigennaro : RT @napolimagazine: CROTONE - Cosmi: 'Con la Lazio serve determinazione, difficile annullare Immobile' -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Cosmi

La Repubblica

Ilinvece ha trovato al secondo appuntamento dell'eracon la vittoria e si appella alle ultime chance di salvezza per ritornare in corsa per il quartultimo posto. Le probabili ...Serse, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio. Le sue ...Serse Cosmi, tecnico del Crotone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio. Le sue parole ...Sulla vittoria con il Torino "Sicuramente siamo lontani dall'aver fatto qualcosa di definitivo. Per ottenere i risultati ci vuole tanto, ma la serenità mentale aiuta. Da parte mi ...