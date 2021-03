Covid, Israele annuncia l’immunità di gregge dell’esercito. Al via la vaccinazione anche degli under 16 (Di giovedì 11 marzo 2021) Israele è sempre più fuori dall’incubo Covid. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno infatti annunciato di aver raggiunto l’immunità di gregge. “Posso annunciare che l’Idf è primo esercito al mondo ad aver raggiunto l’immunità di gregge”, ha dichiarato oggi ai giornalisti il generale Itzik Turgeman, capo del direttorato Tecnologia e Logistica. Israele ha il primo esercito Covid Free L’alto ufficiale ha spiegato che l’81% dei militari che in Israele è stato vaccinato dal Covid, lo ha contratto in passato, o entrambe le cose. Tale percentuale dovrebbe arrivare all’85% entro la settimana prossima. Non è chiaro, sottolineano tuttavia i media, fino a che punto l’alta percentuale di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 marzo 2021)è sempre più fuori dall’incubo. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno infattito di aver raggiuntodi. “Possore che l’Idf è primo esercito al mondo ad aver raggiuntodi”, ha dichiarato oggi ai giornalisti il generale Itzik Turgeman, capo del direttorato Tecnologia e Logistica.ha il primo esercitoFree L’alto ufficiale ha spiegato che l’81% dei militari che inè stato vaccinato dal, lo ha contratto in passato, o entrambe le cose. Tale percentuale dovrebbe arrivare all’85% entro la settimana prossima. Non è chiaro, sottolineano tuttavia i media, fino a che punto l’alta percentuale di ...

