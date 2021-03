Che Dio ci Aiuti 7 ci sarà? (Di giovedì 11 marzo 2021) Che Dio ci Aiuti 6 - Elena Sofia Ricci ad Assisi L’ufficialità manca, ma sembra solo una questione formale: le vicende di Che Dio ci Aiuti non sarebbero destinate a concludersi con l’ultima puntata della sesta stagione, in onda questa sera su Rai 1 (qui le anticipazioni). Tanti sono gli indizi che lo suggeriscono, a partire dalle ultime dichiarazioni della sceneggiatrice Silvia Leuzzi, che non ha escluso un eventuale coinvolgimento di Can Yaman nella settima stagione, dopo l’arrivo a sorpresa di stasera al Convento degli Angeli. Già prima della messa in onda le intenzioni c’erano, e la media di share del 22.9% non può che averle rafforzate. La fiction Lux Vide è uno dei fiori all’occhiello della Rai da ormai dieci anni, piace ancora al pubblico nonostante i tanti innesti nel cast e le storie sempre più fantasiose, al limite del verosimile. Gli ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 11 marzo 2021) Che Dio ci6 - Elena Sofia Ricci ad Assisi L’ufficialità manca, ma sembra solo una questione formale: le vicende di Che Dio cinon sarebbero destinate a concludersi con l’ultima puntata della sesta stagione, in onda questa sera su Rai 1 (qui le anticipazioni). Tanti sono gli indizi che lo suggeriscono, a partire dalle ultime dichiarazioni della sceneggiatrice Silvia Leuzzi, che non ha escluso un eventuale coinvolgimento di Can Yaman nella settima stagione, dopo l’arrivo a sorpresa di stasera al Convento degli Angeli. Già prima della messa in onda le intenzioni c’erano, e la media di share del 22.9% non può che averle rafforzate. La fiction Lux Vide è uno dei fiori all’occhiello della Rai da ormai dieci anni, piace ancora al pubblico nonostante i tanti innesti nel cast e le storie sempre più fantasiose, al limite del verosimile. Gli ...

