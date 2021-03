Bruno Fernandes | “Manchester e Milan sono simili | due grandi club che stanno tornando in alto”

(Di giovedì 11 marzo 2021) Quando arrivò a Novara nel lontano 2012, era un giovane ragazzo portoghese di 18 anni, magro e con i capelli lunghi. Nel 2017, quando la Samp lo cedette allo Sporting Lisbona per nove milioni di euro, in Portogallo tornò un giocatore pronto a esplodere, cosa che ha fatto dal suo arrivo alUnited. In vista della sfida tradi questa sera in Europa League,ha parlato in esclusiva a La Gazzetta dello Sport: “Sotto certi aspetti, noi e ilsiamo uguali. Duedal passato prestigioso, dieci Champions nella sala trofei, che hanno attraversato una fase di transizione, main. A inizio campionato, nessuno pensava che ilpotesse ...

Intervista: 'Milan? Noi e loro uguali. Il Porto non mi ha sorpreso' Intervista: 'In Italia periodo difficile, ma sono stato bene. Cristiano non vince da solo' A poche ore dalla ...... mentre in avanti ricordiamo che non saranno del match ancora Pogba e Cavani, come anche Rashford: con Martial prima punta vedremo James e Greenwood ai lati, contitolare sulla ...Julio Velázquez è il nuovo tecnico del Maritimo. Sarà quindi l'ex tecnico dell'Udinese il successore di Milton Mendes: il club portoghese ha raggiunto un accordo ...A centrocampo tornerà Matic al fianco di Fred con Greenwood in avanti e supportato da James, Bruno Fernandes e Martial. Assenti De Gea, Pogba, Mata, Van de Beek, Rashford e Jones.