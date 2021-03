Benevento, questa sera interruzione idrica per guasto improvviso: le zone interessate (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Comunichiamo, che a causa di un guasto improvviso sulla rete, saremo costretti ad interrompere l’erogazione del servizio idrico dalle ore 21:00 alle ore 00:00 nelle seguenti zone della Città di Benevento:viale Principe di Napoli(lato destro); via Leonardo Bianchi; via I Maggio, via Clino Ricci, via Mariano Russo, via XXV Luglio, via Francesco Paga, Lungo Calore Manfredi di Svevia, via Battaglia da Benevento, via Ievolella, via Falcone Borsellino, via Valfortore e via de Giovanni. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da cellulare che da telefono fisso 800511717 e che da oggi si possono segnalare disservizi anche dal proprio smartphone con l’App My Gesesa. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Comunichiamo, che a causa di unsulla rete, saremo costretti ad interrompere l’erogazione del servizio idrico dalle ore 21:00 alle ore 00:00 nelle seguentidella Città di:viale Principe di Napoli(lato destro); via Leonardo Bianchi; via I Maggio, via Clino Ricci, via Mariano Russo, via XXV Luglio, via Francesco Paga, Lungo Calore Manfredi di Svevia, via Battaglia da, via Ievolella, via Falcone Borsellino, via Valfortore e via de Giovanni. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da cellulare che da telefono fisso 800511717 e che da oggi si possono segnalare disservizi anche dal proprio smartphone con l’App My Gesesa. L'articolo proviene da ...

Advertising

anteprima24 : ** #Benevento, questa sera interruzione idrica per #Guasto improvviso: le zone interessate **… - Dalla_SerieA : Fiorentina, torna Bonaventura il leader - - sportli26181512 : Benevento-Fiorentina affidata a Giacomelli: la designazione completa: Questa la designazione dell'AIA per Benevento… - LittlePrinceCm8 : @daju29ro 2 anni fa non pareggiavi a Benevento e Crotone. 2 anni fa si era arrivati al punto di capire che la squad… - XianoRock73 : Più leggo questa possibile formazione di @acffiorentina e + non capisco come non possa vincere facile a #Benevento:… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento questa Serie A, 27giornata: presentazione, numeri, curiosità e statistiche ... il Bologna è arrivato a sette reti incassate nel primo quarto d'ora di gioco nel torneo in corso: nessuna squadra di questa Serie A ha fatto peggio in quel parziale (sette anche Spezia e Benevento). ...

Piazze chiuse, De Magistris: incomprensibile ordinanza De Luca 'Questa ordinanza non mi convince, e non la trovo necessaria ed efficace. - continua l'ex ... le forze di polizia dovranno chiudere tutte le piazze di Napoli, di Salerno, Avellino, Benevento, Caserta e ...

Benevento, questa sera interruzione idrica per guasto improvviso: le zone interessate anteprima24.it COVID: FONTANA, ‘VACCINI DI MASSA PREVISTI TRA 2-3 SETTIMANE, ESAURITO PFIZER’ “Prevediamo la vaccinazione massiva tra 2 o 3 settimane. I vaccini Pfizer li abbiamo esauriti, e non posso far altro che ringraziare Bertolaso che sta cercando di portare avanti questa difficilissima ...

I viola contro il Benevento: numeri e curiosità Sabato prossimo 13 marzo alle 18 si gioca Benevento - Fiorentina, sfida molto importante in chiave salvezza. La partita di andata (22 novembre 2020), che segnò il debutto di questa nuova avventura di ...

... il Bologna è arrivato a sette reti incassate nel primo quarto d'ora di gioco nel torneo in corso: nessuna squadra diSerie A ha fatto peggio in quel parziale (sette anche Spezia e). ...ordinanza non mi convince, e non la trovo necessaria ed efficace. - continua l'ex ... le forze di polizia dovranno chiudere tutte le piazze di Napoli, di Salerno, Avellino,, Caserta e ...“Prevediamo la vaccinazione massiva tra 2 o 3 settimane. I vaccini Pfizer li abbiamo esauriti, e non posso far altro che ringraziare Bertolaso che sta cercando di portare avanti questa difficilissima ...Sabato prossimo 13 marzo alle 18 si gioca Benevento - Fiorentina, sfida molto importante in chiave salvezza. La partita di andata (22 novembre 2020), che segnò il debutto di questa nuova avventura di ...