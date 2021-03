Vaccino anti-Covid | la Leyen | “Da Pfizer altre 4 mln di dosi in più A fine marzo ne disporremo per 100 mln”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Dopo l’allarme rientrato di J&J, che secondo l’agenzia di stampa Reuters molto probabilmente non sarebbe riuscita ad assicurare all’Europa il numero dipre-ordindate, oggi sul fronte vaccini è stata la volta di-BioNTech la quale, ha assicurato che nelle prossime due settimane, distribuirà alla Ue ben 4 milioni di‘extra’. L’annuncio è stato dato della presidente delle Commissione Ue, Ursula von der, spiegando che, alle iniziali 62 milioni di dose previste, ne arriveranno invece 66 milioni.: le varistanno ‘sfiancando’ diversi paesi europei Ricordiamo che, non soltanto l’Italia, ma anche molti altri paesi (dal Tirolo all’Austria, in Francia da Nizza alla Mosella, fino alla Sassonia e alla Baviera, in ...

...e Confapi per un protocollo d'intesa finalizzato all'estensione della campagna vaccinale- Covid19 alle aziende manifatturiere lombarde. L'accordo prevede la somministrazione delda ...Invitiamo i direttori generali delle Asl pugliesi a prendere provvedimenti immediati nei confronti di tutti gli operatori sanitari che rifiutano ilcovid". Lo chiede a gran voce il gruppo 'CON Emiliano', attraverso i suoi consiglieri regionali (Gianfranco Lopane, Alessandro Leoci, Peppino Longo, Giuseppe Tupputi e Antonio Tutolo). ...10 MAR - Anche i 63.600 Odontoiatri italiani saranno coinvolti come vaccinatori contro il Covid. A dare il via libera, il Ministero della Salute, nell’incontro avuto oggi con il Presidente della Feder ...Alaska senza limiti per i vaccini. Chiunque ha più di 16 anni può prenotarsi per ricevere il siero. L'annuncio è arrivato martedì 9 marzo da parte del ...