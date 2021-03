Una vittoria a testa | New Zealand-Luna Rossa sull' 1-1 in Americàs Cup

(Di mercoledì 10 marzo 2021) AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) – Perfetto equilibrio fra Emirates Newdopo le prime due regate che hanno aperto la 36esimaCup nelle acque di Auckland. I padroni di casa si aggiudicano la prima sfida, precedendo sul traguardo l'imbarcazione italiana di 31? secondi. Riscattonella regata successiva, vinta con un distacco di soli sette secondi. Defender e Challenger torneranno in acqua fra due giorni.(ITALPRESS).

Giovedì ci sarà una pausa e poi da venerdì si ricomincia con due regate al giorno. Si vince al meglio delle 13 regate (chi arriva prima a 7 vittorie) che si disputeranno due alla volta tranne l'... AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) – Perfetto equilibrio fra Emirates New Zealand e Luna Rossa dopo le prime due regate che hanno aperto la 36esima Americàs Cup nelle acque di Auckland. I padroni di ...