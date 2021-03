Tommaso Zorzi e Giulia ai ferri corti | Quel gesto dietro le quinte

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Novella Toloni Secondo un'indiscrezione emersa a Ogni Mattina tra i due ci sarebbe stato uno sgarbo durante le registrazioni di Verissimo. Unche avrebbe messo nuovamente in crisi l'amicizia Il distacco traSalemi è sempre più abissale. L'amicizia che i due avevano fino ad un anno fa non si è riallacciata neppure con la partecipazione al Grande Fratello Vip. Nel reality di Canale 5hanno avuto una convivenza fatta di alti e bassi e una volta usciti dalla Casa la situazione si sarebbe ulteriormente complicata a causa di uno sgarbo consumatosi nelledella trasmissione Verissimo, alla quale entrambi hanno partecipato di recente. nodo 1927738 Nell'ultima puntata di Verissimo ...

Pamela Prati on fire in questi giorni dato che ha querelato ben due gieffini dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip : Cecilia Capriotti (e questo già si sapeva) e. Cecilia edurante il mese che hanno convissuto nella casa del GF Vip hanno più volte parlato di Pamela Prati ed ironizzato sul Pratiful citando espressamente Mark Caltagirone ed ...Il distacco trae Giulia Salemi è sempre più abissale. L'amicizia che i due avevano fino ad un anno fa non si è riallacciata neppure con la partecipazione al Grande Fratello Vip. Nel reality di Canale 5 ...L'influencer milanese è stato denunciato dalla showgirl protagonista del caso Mark Caltagirone? Forse c'è lo zampino de Le Iene ...