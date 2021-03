Scuole Puglia, Emiliano: a Bari e Taranto istituti chiusi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il tasso di incidenza dei contagi "a Bari, negli ultimi 7 giorni, è ulteriormente cresciuto fino a 323 casi per 100.000 (+26%). A Taranto è pari a 285 per 100.000, con una crescita del 29%". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il tasso di incidenza dei contagi "a, negli ultimi 7 giorni, è ulteriormente cresciuto fino a 323 casi per 100.000 (+26%). Aè pari a 285 per 100.000, con una crescita del 29%". L'articolo .

