Parchi, piazze e mercati chiusi: la nuova stretta di De Luca (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSarà pubblicata a breve l’Ordinanza n.7 del 10 marzo 2021, a firma del Presidente Vincenzo De Luca, che dispone limitazioni alla mobilità e alle attività dei mercati. Si anticipa la parte dispositiva dell’ordinanza: – con decorrenza dall’11 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021, salvo che nella fascia oraria 7.30-8,30, è disposta la chiusura al pubblico di Parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private. I soggetti competenti garantiscono la chiusura di eventuali porte e varchi di accesso. – con decorrenza dal 12 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021, è vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, ivi compresi quelli rionali e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSarà pubblicata a breve l’Ordinanza n.7 del 10 marzo 2021, a firma del Presidente Vincenzo De, che dispone limitazioni alla mobilità e alle attività dei. Si anticipa la parte dispositiva dell’ordinanza: – con decorrenza dall’11 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021, salvo che nella fascia oraria 7.30-8,30, è disposta la chiusura al pubblico diurbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private. I soggetti competenti garantiscono la chiusura di eventuali porte e varchi di accesso. – con decorrenza dal 12 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021, è vietato lo svolgimento di fiere eper la vendita al dettaglio, ivi compresi quelli rionali e ...

