Non si lava i capelli per 8 mesi: cosa accade di strano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Una giovane donna particolarmente attaccata alla natura ha deciso di smettere di lavarsi i capelli. Come raccontato sulle pagine del suo blog, l’idea è maturata piano piano: non le sembrava affatto normale utilizzare 3 prodotti diversi per ottenere una pulizia profonda: bagnoschiuma, shampoo e balsamo non erano troppi? Proprio non le andava giù il fatto di buttare quella … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 10 marzo 2021) Una giovane donna particolarmente attaccata alla natura ha deciso di smettere dirsi i. Come raccontato sulle pagine del suo blog, l’idea è maturata piano piano: non le sembrava affatto normale utilizzare 3 prodotti diversi per ottenere una pulizia profonda: bagnoschiuma, shampoo e balsamo non erano troppi? Proprio non le andava giù il fatto di buttare quella … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Agenzia_Italia : L'Etna non si ferma, notte di fuoco e lava - 3BMeteo : L'#Etna non si placa... 11° parossismo nella notte 9-#10marzo della serie che ha preso il via lo scorso 16 febbraio… - icaaruswallss : RT @gayaxloueh: “ah è stata violentata? e mi dica un po’, cosa indossava?” “le sarà piaciuto” “se l’è sicuramente cercata” “donna schiava z… - catewina : RT @gayaxloueh: “ah è stata violentata? e mi dica un po’, cosa indossava?” “le sarà piaciuto” “se l’è sicuramente cercata” “donna schiava z… - m00ndoll : RT @gayaxloueh: “ah è stata violentata? e mi dica un po’, cosa indossava?” “le sarà piaciuto” “se l’è sicuramente cercata” “donna schiava z… -