M5s, Rousseau: "Voto su Draghi è cicatrice, ora trasparenza e merito" (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA – "Il voto sul governo Draghi ha determinato cicatrici enormi all'interno del Movimento, perché si è passati a criticare il metodo, a contestare se quel metodo di scelta fosse corretto o meno, se il quesito fosse corretto o meno. Dobbiamo essere lucidi ed onesti intellettualmente: l'esperienza di partecipazione deve essere migliorata. Noi abbiamo raccolto suggerimenti e critiche e così è nato questo manifesto. E' un manifesto che ci porterà a raggiungere l'eccellenza sulla partecipazione". Così Enrica Sabatini, socia di Rousseau, durante la presentazione del manifesto 'ControVento'.

