Lady Gaga alla Statale di Milano per le prime scene del film ‘Gucci’. L’ironia degli studenti: «È stata in università più lei di noi» (Di mercoledì 10 marzo 2021) «Breve storia triste: Lady Gaga nella mia università e io a casa perché non ho nessuna lezione in presenza e non abito a Milano. Fine». E ancora: «Lady Gaga è in UniMi per girare il film: praticamente nel 2021 c’è stata più tempo lei di me nella mia università». Sono alcune delle frasi ironiche postate sui social network dagli studenti della statale, dopo le prime immagini di Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani, sul set blindato del film diretto da Ridley Scott House of Gucci. La cantante, infatti, interpreterà il ruolo di Patrizia Reggiani, l’ex-moglie di Maurizio Gucci, condannata per aver commissionato ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 marzo 2021) «Breve storia triste:nella miae io a casa perché non ho nessuna lezione in presenza e non abito a. Fine». E ancora: «è in UniMi per girare il: praticamente nel 2021 c’èpiù tempo lei di me nella mia». Sono alcune delle frasi ironiche postate sui social network daglidella, dopo leimmagini dinei panni di Patrizia Reggiani, sul set blindato deldiretto da Ridley Scott House of Gucci. La cantante, infatti, interpreterà il ruolo di Patrizia Reggiani, l’ex-moglie di Maurizio Gucci, condannata per aver commissionato ...

Advertising

omelete : Lady Gaga e Adam Driver aparecem na primeira foto de Gucci, filme sobre o assassinato do estilista Maurizio Gucci [… - Inter : ?? | PLAYLIST ?????????? ?????????????????????? ?? Nel giorno di #Inter113, torniamo per un attimo al 2?0?1?0?: l'annata più vincen… - rodrigosalem : Saiu a primeira imagem oficial de 'House of Gucci', filme de Ridley Scott sobre as tretas da venda da Gucci. Adam… - lachapperdere : @alexandrogazzi perchè, non sono due foto di Lady Gaga? - njghtlock : RT @marikaamvn: Ah ecco chi mi ricordava Lady Gaga sul set di House of Gucci -