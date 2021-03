La Caserma | vincitori | qual è stata la squadra migliore?

(Di mercoledì 10 marzo 2021) LalaLA– Chi ha vinto la finale de La, in onda oggi – mercoledì 10 marzo 2021 – su Rai 2? Laquella composta da… notizia in aggiornamento… Concorrenti Abbiamo visto i(la) de La, ma chi sono i partecipanti (cast) del programma? Quindici ragazzi e sei ragazze appena maggiorenni, provenienti da tutta Italia, che non hanno mai sperimentato un mondo senza internet e social media, vivranno per un mese un’esperienza estrema e sconosciuta. Mai sono i ragazzi e ragazze ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Caserma vincitori

TPI

Andrea Fratino star de Latra i blu e i rossi ma... A quel punto ha deciso di lasciare i ... come annunciato dal promo dell'ultima puntata, non ci sarannoe vinti e tutti lotteranno ......sono molto complici e in questi giorni sono apparsi insieme non solo nei corridoi della(...puntata finale del programma in onda questa sera? Il promo ha annunciato che non ci saranno...Andrea Fratino, La Caserma, è lui la vera star ma dopo aver avuto in gestione le camerate non riesce a diventare Comandante, come finirà oggi?Linda Mauri George Ciupilan rapporto d'amore prosegue anche fuori La Caserma. Intanto Linda ha lavorato sodo dimostrando il suo valore, cosa succederà oggi?