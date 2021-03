Dipendenti pubblici, patto con Draghi: 107 euro in più. E smart working nel contratto Vaccino in azienda, si parte in Lombardia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Firmato il patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale. Il premier: «Il piano di rilancio e resilienza richiedono nuove professionalità e nuove forme di lavoro: ci tengo a confronto e dialogo». La soddisfazione di Brunetta e dei sindacati Leggi su corriere (Di mercoledì 10 marzo 2021) Firmato ilper l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale. Il premier: «Il piano di rilancio e resilienza richiedono nuove professionalità e nuove forme di lavoro: ci tengo a confronto e dialogo». La soddisfazione di Brunetta e dei sindacati

Ultime Notizie dalla rete : Dipendenti pubblici Draghi: lavoratori pubblici centrali ma c'è molto da fare Il capo del governo ha ricordato che 'l'età media oggi dei dipendenti pubblici è di quasi 51 anni, mentre venti anni fa era di 43 anni e mezzo. Dal punto di vista demografico, quindi, per ragioni che ...

P.A., riparte stagione contratti: verso sblocco aumenti 107 euro I rinnovi per il triennio 2019 - 2021 interessano 3,2 milioni di dipendenti pubblici per un aumento medio di circa 107 euro (finanziamenti già stanziati e che, dunque, saranno sbloccati). Il ...

Contratti pubblici, patto con Draghi: 107 euro in più e smart working Corriere della Sera Governo e sindacati si accordano su un "patto" per innovare la Pubblica Amministrazione Il Governo emanerà all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) gli atti di indirizzo di propria competenza per il riavvio della stagione contrattuale. I rinnovi ...

i 6 punti chiave A Palazzo Chigi firma "Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale" con Draghi, Brunetta e sindacati. I 6 punti chiave.

