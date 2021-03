Chi è Paolo Vallesi? Età, carriera e vita privata del cantante (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ecco chi è Paolo Vallesi, età, carriera e vita privata del noto cantautore Paolo Vallesi è un noto cantautore italiano, amato e famoso non solo in Italia ma anche in Spagna e in America Latina. Il cantante è nato il 18 maggio 1964 a Firenze, ha manifestato la sua grande passione per la musica sin da quando era molto giovane. Ha iniziato a studiare pianoforte quando aveva nove anni, raggiunse il successo all’inizio degli anni Novanta. Paolo Vallesi pubblicò il suo primo singolo nel 1990, Ritornare a vivere/Sta diventando una donna, partecipò ad Un disco per l’estate. L’anno successivo ha partecipato nella categoria Giovani al Festival di Sanremo con la canzone Le persone inutili, con la quale si aggiudicò la ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ecco chi è, età,del noto cantautoreè un noto cantautore italiano, amato e famoso non solo in Italia ma anche in Spagna e in America Latina. Ilè nato il 18 maggio 1964 a Firenze, ha manifestato la sua grande passione per la musica sin da quando era molto giovane. Ha iniziato a studiare pianoforte quando aveva nove anni, raggiunse il successo all’inizio degli anni Novanta.pubblicò il suo primo singolo nel 1990, Ritornare a vivere/Sta diventando una donna, partecipò ad Un disco per l’estate. L’anno successivo ha partecipato nella categoria Giovani al Festival di Sanremo con la canzone Le persone inutili, con la quale si aggiudicò la ...

