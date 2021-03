Can Yaman sarà il giurato del serale di Amici 20? Ecco le indiscrezioni (Di mercoledì 10 marzo 2021) MARIA DE FILIPPI PUNTA SU CAN Yaman? Si avvicina la vigilia del serale di Amici 20 ed inizia a saltare fuori qualche news. Pare che la star Can Yaman, sarà uno dei giurati. COSA SAPPIAMO DEL serale DI Amici 20? Nonostante il serale della ventesima edizione di Amici, si stia avvicinando sempre più, si sa poco o nulla. È ancora sconosciuta la data e l’orario della messa in onda, nonché i nomi dei giurati. Finora si sanno i nomi di chi, al momento, è entrato. Dei cantanti ne sono entrati tre: Enula, Sangiovanni e Gaia. Mentre dei ballerini, sono entrati Samuele e Rosa. Ancora non si sa quale sarà il destino dei restanti concorrenti. LEGGI ANCHE Amici 20, il serale si avvicina: cosa ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) MARIA DE FILIPPI PUNTA SU CAN? Si avvicina la vigilia deldi20 ed inizia a saltare fuori qualche news. Pare che la star Canuno dei giurati. COSA SAPPIAMO DELDI20? Nonostante ildella ventesima edizione di, si stia avvicinando sempre più, si sa poco o nulla. È ancora sconosciuta la data e l’orario della messa in onda, nonché i nomi dei giurati. Finora si sanno i nomi di chi, al momento, è entrato. Dei cantanti ne sono entrati tre: Enula, Sangiovanni e Gaia. Mentre dei ballerini, sono entrati Samuele e Rosa. Ancora non si sa qualeil destino dei restanti concorrenti. LEGGI ANCHE20, ilsi avvicina: cosa ...

Advertising

RollingStoneita : Come? Lo vedrete... #CanYaman #9marzo - repubblica : 'Che Dio ci aiuti 6', per ultima puntata c'è Can Yaman. Conquista anche le suore: L'attore turco appare nel finale… - MediasetTgcom24 : Can Yaman tra amore e ferite, le curve di Diletta lo distraggono e si fa male #CanYaman - LuciaDolce3 : RT @arietiesauriti: Oppini che passa da vendere Bmw e parlare di calcio ad essere il sex symbol di mezza Italia, in tendenza sui social ogn… - marysorriso79 : RT @Since_in_1981: Mia madre su Can Yaman: 'E chi è stu stunat ? Io tenevo a Kabir BeBY CHE facev SandROCANN ' + Wa Má, hai detto 3 nom… -