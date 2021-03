Camera | Mandelli eletto vicepresidente con 248 voti

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - Andrea, di Forza Italia, è statodellacon 248, in sostituzione della collega di partito Mara Carfagna, dimessasi dopo la nomina a ministra per il Sud.anche per altri tre deputati di Fi: Annagrazia Calabria, 120; Simone Baldelli, 13; Stefania Prestigiacomo 8. Idispersi sono stati 37, le schede bianche 40, le nulle 5. Presenti e votanti 471.

Advertising

sissiisissi2 : Tutte le ombre su Andrea Mandelli, lobbista che fa le liste di Berlusconi | Rep il nuovo vice presidente della came… - cafifal : RT @GruppoFICamera: Buon lavoro ad @mandelli_andrea nuovo Vicepresidente della Camera dei Deputati. ???? - Activnews24 : ?? Andrea Mandelli di Forza Italia è stato eletto vicepresidente della Camera con 248 voti a favore. Prende il posto… - jornalistavitor : RT @giorgiomule: Complimenti a @mandelli_andrea per l’elezione a vicepresidente della Camera. Certo che metterà al servizio delle Istituzio… - giorgiomule : Complimenti a @mandelli_andrea per l’elezione a vicepresidente della Camera. Certo che metterà al servizio delle Is… -

Ultime Notizie dalla rete : Camera Mandelli

Al via allala votazione per l'elezione di un vicepresidente, in sostituzione di Mara Carfagna, di Forza ... che ha deciso di candidare Andrea. Risulterà eletto il deputato che otterrà ...Ci sarà da discutere anche del posto di vice presidente dellalasciato libero da Mara ...sui cellulari dei deputati forzisti è arrivato un messaggio con cui si invita a "votare Andrea" ,...La scelta non è stata facile, ma alla fine Montecitorio ha espresso il nuovo nome. Ci sono vuole settimane di rinvii prima di arrivare,oggi, all'elezione del nuovo vicepresidente della Camera, che sos ...Roma, 10 mar. (Adnkronos) - Al via alla Camera la votazione per l'elezione di un vicepresidente, in sostituzione di Mara Carfagna, di Forza Italia, dimessasi dopo la nomina a ministra per il Sud. A so ...