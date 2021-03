Bundesliga 2020/2021, il Werder Brema supera in trasferta l’Arminia Bielefeld per 2-0 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nel recupero della ventesima giornata di Bundesliga 2020/2021 il Werder Brema supera in trasferta l’Arminia Bielefeld per 2-0. Decisive le reti di Sargent e Mohwald nella ripresa. La formazione di Kohfeldt non manca l’aggancio sull’Hoffenheim e sale al dodicesimo posto a quota 30 punti, a sole tre lunghezze dal Gladbach, mentre l’Arminia resta a 19 punti, al terzultimo posto in classifica, collezionando la quarta sconfitta nelle ultime sei giornate di campionato. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nel recupero della ventesima giornata diilinper 2-0. Decisive le reti di Sargent e Mohwald nella ripresa. La formazione di Kohfeldt non manca l’aggancio sull’Hoffenheim e sale al dodicesimo posto a quota 30 punti, a sole tre lunghezze dal Gladbach, mentreresta a 19 punti, al terzultimo posto in classifica, collezionando la quarta sconfitta nelle ultime sei giornate di campionato. SportFace.

