Bar come base di spaccio, licenza revocata da Campidoglio e Prefettura (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma – A seguito degli esiti delle recenti riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica focalizzate sui fenomeni di criminalita’ correlati ai pubblici esercizi, e’ stata disposta la revoca della licenza di un’attivita’ di somministrazione in zona Tor Bella Monaca. Dopo alcune indagini sviluppate dai Carabinieri di Frascati, che hanno accertato presso l’esercizio criticita’ per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, e dopo una sospensione dell’attivita’ per una settimana disposta dal Questore di Roma, sono stati operati ulteriori controlli ed e’ stato rilevato che il bar in questione viene abitualmente utilizzato come base logistica e operativa per il traffico di stupefacenti e per la pianificazione del controllo del territorio da parte di sodalizi criminali che operano nel quartiere. Il provvedimento ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma – A seguito degli esiti delle recenti riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica focalizzate sui fenomeni di criminalita’ correlati ai pubblici esercizi, e’ stata disposta la revoca delladi un’attivita’ di somministrazione in zona Tor Bella Monaca. Dopo alcune indagini sviluppate dai Carabinieri di Frascati, che hanno accertato presso l’esercizio criticita’ per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, e dopo una sospensione dell’attivita’ per una settimana disposta dal Questore di Roma, sono stati operati ulteriori controlli ed e’ stato rilevato che il bar in questione viene abitualmente utilizzatologistica e operativa per il traffico di stupefacenti e per la pianificazione del controllo del territorio da parte di sodalizi criminali che operano nel quartiere. Il provvedimento ...

