A processo per bancarotta fraudolenta i Renzi senior

Ci sarà un processo per chiarire se le accuse di ripetute bancarotte "pilotate", e quindi fraudolente, di Tiziano Renzi e Laura Bovoli, nella gestione delle attività lavorative della coppia, comportino o meno la colpevolezza dei genitori di Matteo Renzi. Al termine dell'udienza preliminare relativa all'inchiesta per il fallimento delle cooperative Delivery Service Italia, Europe Service e Marmodiv, il giudice dell'udienza preliminare Giampaolo Boninsegna ha rinviato a giudizio i coniugi Renzi e altre 14 persone, tra legali rappresentanti delle coop, componenti … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

