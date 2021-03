Vela | Elena Berta e Bianca Caruso restano in corsa per una medaglia ai Mondiali 470 Marchesini Festo in vetta alla gara mista

Leggi su oasport

(Di martedì 9 marzo 2021) I Campionati2021 della classe 470 entrano nel vivo a Vilamoura (Portogallo) con una seconda giornata di gare molto intensa in cui sono andate in scena altre due regate di qualificazione per ogni flotta. Da segnalare subito in ottica azzurra la prestazione di Maria Vittoriae Bruno, capaci di chiudere il day-2 ingenerale nella competizione riservata agli equipaggi misti (evento che entrerà nel programma olimpico da Parigi 2024). La coppia tricolore si trova attualmente al comando con 14 punti totali, ma i distacchi sono ancora molto risicati con le prime quattro imbarcazioni in classifica racchiuse in appena 3 punti. 8° posto a -13 dper Andrea Totis e Alice Linussi. Passando invece alle categorie olimpiche di Tokyo 2021, ...