Vaccini, Ue: 'Lo Sputnik resta fuori dalla nostra strategia' (Di martedì 9 marzo 2021) 'Attualmente non sono in corso colloqui per integrare lo Sputnik V nella strategia Ue sui Vaccini'. Lo ha affermato un portavoce della Commissione Ue replicando all'annuncio dell'avvio della ...

