Ufficiale | West Ham | il capitano Noble rinnova fino al 2022 Poi si ritirerà

Il capitano del West Ham, Mark Noble, annuncia di aver esteso il contratto fino a giugno 2022. Contestualmente il centrocampista ha annunciato che questo sarà il suo ultimo contratto e che al termine di esso si ritirerà. 34 anni a maggio, Noble è una vera e propria bandiera degli hammers: ha fatto il suo debutto in prima squadra a 17 anni e disputando fin qui 520 partite, interrotte solamente da due prestiti all'Hull e all'Ipswich Town.

