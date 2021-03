Studenti protagonisti del nostro tempo, il Tedx dell'Università Cattolica (Di martedì 9 marzo 2021) Una ricetta ben eseguita, la storia dell’universo o il momento economico giusto per investire o risparmiare. È tutta una questione di tempo. E proprio lo scorrere inesorabile del tempo è stato il filo rosso del primo Tedx organizzato da un team di 27 Studenti dell’Università Cattolica e realizzato in digitale domenica 7 marzo. “TIME2.0” il titolo dell’evento, perché si sarebbe dovuto svolgere un anno fa, ma la pandemia ha costretto a rimandarlo: sul palco, introdotti dal conduttore GiacomoPoretti, si sono succeduti rapper, economisti, docenti universitari, chef e scienziati per una riflessione multidisciplinare sul concetto di tempo. Di tempo sicuramente non ne possiamo più perdere per uscire dalla ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 marzo 2021) Una ricetta ben eseguita, la storia’universo o il momento economico giusto per investire o risparmiare. È tutta una questione di. E proprio lo scorrere inesorabile delè stato il filo rosso del primoorganizzato da un team di 27e realizzato in digitale domenica 7 marzo. “TIME2.0” il titolo’evento, perché si sarebbe dovuto svolgere un anno fa, ma la pandemia ha costretto a rimandarlo: sul palco, introdotti dal conduttore GiacomoPoretti, si sono succeduti rapper, economisti, docenti universitari, chef e scienziati per una riflessione multidisciplinare sul concetto di. Disicuramente non ne possiamo più perdere per uscire dalla ...

