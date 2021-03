Seriate | demolita la vecchia piscina comunale | al suo posto un solarium

Leggi su bergamonews

(Di martedì 9 marzo 2021)ieri, oggi e domani. Si ventila una nuova stagione per la«Aquamore». Sono partiti la scorsa settimana i lavori del terzo lotto del progetto di riqualificazione del centro natatorio con la demolizione del vecchio edificio, che comprendeva la hall, gli spogliatoi e due vasche, di cui la maggiore veniva scoperta d’estate grazie al tetto apribile. L’intervento durerà sino alla fine di marzo, per poi procedere al ripristino dell’area da dedicare a prato e, come ampliamento del parco estivo. L’obiettivo, normative sanitarie permettendo, è renderla accessibile da giugno. «Siamo soddisfatti dell’avanzamento dei lavori. Nonostante sia un cantiere complesso, lanon ha mai interrotto la propria attività, se non per la chiusura dettata dalle ...