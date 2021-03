Roggiani Pd | ' La gestione del Covid in Lombardia è un disastro | la Lega smetta di fare polemica'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Roggiani gestione

La Repubblica

La segretaria del Pd di Milano Metropolitana Silvia, rispondendo alla Lega che cerca di arrampicarsi sugli specchi per ladel Covid in Lombardia, ha dichiarato: "La Lombardia è nel caos più totale e c'è bisogno, con urgenza, di un ...... come quella degli anziani per esempio, messa a repentaglio dalla cattivissimae ... Così in una nota la segretaria metropolitana del PD Milano Silviainterviene sulle polemiche dopo i ...Parla la segretaria del Pd di Milano Metropolitana: "La macchina dei vaccini annunciata con toni e propaganda roboanti dal duo Bertolaso e Moratti si è rivelata un fallimento" ..."Per molto meno il sindaco di Torino ha ricevuto degli avvisi di garanzia, perché non aveva controllato un assembramento per la finale di Champions League". Sono le parole pronunciate ieri dal consigl ...