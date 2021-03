"Non sono una signora": la regina del rock Loredana Bertè stasera su Rai1 (Di martedì 9 marzo 2021) Sarà dedicata a Loredana Bertè, la regina del rock italiano e grande interprete della musica italiana, nell’anno del suo 70esimo compleanno, la prima serata di Rai1 di martedì 9 marzo, con il programma... Leggi su feedpress.me (Di martedì 9 marzo 2021) Sarà dedicata a, ladelitaliano e grande interprete della musica italiana, nell’anno del suo 70esimo compleanno, la prima serata didi martedì 9 marzo, con il programma...

Advertising

MetaErmal : Auguri a tutte quelle donne che lottano ogni giorno per affermare il proprio diritto di essere ciò che sono: donne,… - LauraPausini : Le donne sono come le canzoni. Sono jazz.Sono pop e rock.Fanno pensare.Danno consigli.Fanno ballare.Fanno soffrire.… - marcocappato : Roberto Sanna, malato di Sla che ha ottenuto l'eutanasia in Svizzera, avrebbe dovuto poter essere aiutato a morire… - ombrimarcello : RT @GuidoCrosetto: Mi stavo chiedendo se i dipendenti dei supermercati, che non si sono mai fermati un solo giorno durante tutta la pandemi… - ringetto65 : RT @Serik_tpol: #AgoraRai #gardini #tommasi... ?????????? Sono l'esempio tipico di inutili persone che non conoscendo nulla parlano a caxxo di c… -