Municipio XIV, Urciuolo: Parco Torresina fallimento Cinque Stelle (Di martedì 9 marzo 2021) Roma – "E' una storia, per certi versi senza umanita' e sensibilita', quella del Parco Zietta Liu' nel quartiere Torresina (XIV Municipio): come abbiamo letto anche sulla stampa, li' esisteva una comunita' fatta di bimbi, famiglie, e soprattutto anziani, che si impegnavano per rendere il Parco vivibile e accogliente." "Purtroppo, pero', una volta terminato il mandato al comitato di quartiere Torresina nella gestione dell'area verde, le chiavi ritornano al Municipio. E qui', lo scenario cambia. L'area, purtroppo, e' stata di fatto abbandonata, con situazioni di degrado, ed ora il Parco e' proprio chiuso." "Comune e Municipio hanno avviato i lavori, ma tutto procede a rilento. Il risultato e' che prima i cittadini potevano usufruire di un ...

