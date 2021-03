Motori Rolls-Royce per l’aereo elettrico di Vertical aerospace (Di mercoledì 10 marzo 2021) I Motori Rolls-Royce alimenteranno il nuovo velivolo totalmente elettrico VA-X4 della Vertical aerospace, concepito per la mobilità aerea urbana (UAM). Un sistema di alimentazione elettrica Rolls-Royce, infatti, sarà integrato nel veicolo pilotato a decollo e atterraggio Verticale (eVTOL), che trasporterà fino a quattro passeggeri per 120 miglia a velocità di crociera di oltre 200 miglia orarie (più di 300 km all'ora), in corso di certificazione per il 2024.Vertical aerospace è una collaborazione chiave per Rolls-Royce Electrical in quanto segna il suo primo accordo commerciale nel mercato UAM. Rolls-Royce progetterà l'architettura ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ialimenteranno il nuovo velivolo totalmenteVA-X4 della, concepito per la mobilità aerea urbana (UAM). Un sistema di alimentazione elettrica, infatti, sarà integrato nel veicolo pilotato a decollo e atterraggioe (eVTOL), che trasporterà fino a quattro passeggeri per 120 miglia a velocità di crociera di oltre 200 miglia orarie (più di 300 km all'ora), in corso di certificazione per il 2024.è una collaborazione chiave perElectrical in quanto segna il suo primo accordo commerciale nel mercato UAM.progetterà l'architettura ...

