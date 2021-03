Mondo di mezzo | sentenza Appello bis | Carminati condannato a dieci anni | Buzzi a dodici e sei mesi

Advertising

Dodici anni e dieci mesi per Salvatore Buzzi e dieci anni per Massimo Carminat i. È la condanna decisa dai giudici della Prima Corte d'Appello nel processo d'Appello bis su 'di' dopo che la Cassazione il 22 ottobre del 2019 ha fatto cadere per tutti gli imputati il 416bis, l'accusa di associazione mafiosa. Il nuovo processo si è celebrato per rideterminare le ...Roma. La prima Corte d'Appello di Roma ha condannato a 10 anni l'ex Nar, Massimo Carminati nel processo di appello bis aldi. I giudici hanno, invece, inflitto 12 anni e 10 mesi a Salvatore Buzzi, il ras delle cooperative romane. Il processo si è celebrato per una ventina di imputati dopo che la Cassazione ...La Corte d’Appello di Roma ricalcola le pene dei due principali imputati nel processo contro la banda erede di quella della Magliana ...Si è concluso il processo d'appello bis " Mondo di mezzo ", che ha visto imputati in particolare Massimo Carminati e ...