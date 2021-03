Microsoft conferma che l' acquisizione di Bethesda è completa e alcuni dei giochi saranno esclusivi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft conferma

A dare ladefinitiva sulla questione è arrivato poco fa un nuovo post firmato Phil Spencer ...in via ufficiale l'acquisizione di Bethesda Softworks e Zenimax Media da parte di. "Il ...Ladella nuova inversione rialzista arriverà con il ritorno dei prezzi sopra 130 dollari. ...ha quintuplicato di valore in 5 anniha quintuplicato di valore in 5 anni, ...Microsoft conclude l'acquisizione di Bethesda. Microsoft ha annunciato questo pomeriggio che la giornata di oggi segna la conclusione dell’acquisizione di ZeniMax Media, società madre di Bethesda Soft ...L'imminente evento di Microsoft atto a celebrare l'importantissima acquisizione di Bethesda pare si terrà questa settimana.