Matilde Brandi, brutto incidente in diretta per l'ex gieffina (Di martedì 9 marzo 2021) brutto incidente domestico, per la bella showgirl Matilde Brandi, da poco uscita dalla casa del Grande Fratello. l'ex gieffina, in diretta instagram, ha raccontato ai suoi follower: " Mi sono bruciata la faccia con la luce, mi fa malissimo! Cosa posso mettere? Datemi dei consigli." La Brandi, in attesa di collegarsi su instagram, per la diretta del lunedi', per l'appuntamento con i partecipanti del Grande Fratello Vip, ha inavvertitamente urtato con il viso la lampada, provocando un forte dolore al volto. La showgirl, in attesa che si collegasse Guenda Goria, ha chiesto consiglio ai fan, su come far passare il bruciore al volto, arrivando a mettersi una patata sul viso, per poi passare all'aloe vera, e infine al ...

