L’audizione del ministro Franco e la governance del Mef sul Recovery Fund (Di martedì 9 marzo 2021) DalL’audizione del ministro dell’Economia Daniele Franco alle commissioni riunite bilancio, finanze e politiche comunitarie di Camera e Senato per fare il punto sullo stato di avanzamento del Recovery Plan italiano, sono emerse le prime indicazioni sulle strutture che si occuperanno della governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Per il governo la prima audizione del titolare del Mef va considerata come l’inizio di un dialogo durevole e intenso tra governo e parlamento, perché «abbiamo davanti a noi un percorso molto rapido e intenso e su questo dobbiamo interagire strettamente», ha detto Franco. In base agli ultimi dati del Mef e il regolamento europeo che prende a riferimento il Pil del 2019, l’ammontare complessivo delle risorse destinate all’Italia è ... Leggi su open.online (Di martedì 9 marzo 2021) Daldeldell’Economia Danielealle commissioni riunite bilancio, finanze e politiche comunitarie di Camera e Senato per fare il punto sullo stato di avanzamento delPlan italiano, sono emerse le prime indicazioni sulle strutture che si occuperanno delladel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Per il governo la prima audizione del titolare del Mef va considerata come l’inizio di un dialogo durevole e intenso tra governo e parlamento, perché «abbiamo davanti a noi un percorso molto rapido e intenso e su questo dobbiamo interagire strettamente», ha detto. In base agli ultimi dati del Mef e il regolamento europeo che prende a riferimento il Pil del 2019, l’ammontare complessivo delle risorse destinate all’Italia è ...

Advertising

borghi_claudio : Diciamo che rispetto all'arroganza e all'incompetenza di gualtieri l'audizione del ministro Franco è un deciso passo in avanti - borghi_claudio : 'Rissa in DAD' in commissione a seguito di problemi tecnici durante l'audizione del ministro dell'economia. - AlbertoBagnai : Fra un po' riprenderà qui: - francescogrig : RT @ilfoglio_it: I trentenni sono il 2,5 per cento degli statali. Ora si cambia. L'allarme del titolare del Mef: abbiamo speso solo 34 dei… - alcinx : RT @ilfoglio_it: I trentenni sono il 2,5 per cento degli statali. Ora si cambia. L'allarme del titolare del Mef: abbiamo speso solo 34 dei… -

Ultime Notizie dalla rete : L’audizione del Recovery plan, Franco: «Coordinamento al Mef, fondi a fine estate. All’Italia 191,5 miliardi» Il Sole 24 ORE