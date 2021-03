Juventus, Danilo: “Il Porto può mettere nei guai, ma noi vogliamo la Champions. CR7? Onorato di far parte della sua storia” (Di martedì 9 marzo 2021) Sale l'attesa per Juventus-Porto.Battere il Porto e approdare ai quarti di finale di Champions League: questo l'obiettivo della Juventus di Andrea Pirlo che, questa sera, affronterà la formazione Portoghese valida per il ritorno degli ottavi di finale della prestigiosa competizione. Un desiderio confermato anche dal difensore bianconero, Danilo, durante un'intervista rilasciata ai microfoni di "Marca"."Non è stato facile tornare al Do Dragao e giocarci contro. Quella sensazione non mi è piaciuta molto… ma ora sono alla Juve e cerco di dare il massimo in ogni partita. Non ci sarò al ritorno, ma sarò un ‘tifoso’ in più della Juve per continuare nel torneo. Andata? Non eravamo al nostro livello migliore e il risultato ci ... Leggi su mediagol (Di martedì 9 marzo 2021) Sale l'attesa per.Battere ile approdare ai quarti di finale diLeague: questo l'obiettivodi Andrea Pirlo che, questa sera, affronterà la formazioneghese valida per il ritorno degli ottavi di finaleprestigiosa competizione. Un desiderio confermato anche dal difensore bianconero,, durante un'intervista rilasciata ai microfoni di "Marca"."Non è stato facile tornare al Do Dragao e giocarci contro. Quella sensazione non mi è piaciuta molto… ma ora sono alla Juve e cerco di dare il massimo in ogni partita. Non ci sarò al ritorno, ma sarò un ‘tifoso’ in piùJuve per continuare nel torneo. Andata? Non eravamo al nostro livello migliore e il risultato ci ...

