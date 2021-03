Iliad propone questa offerta pazzesca con 100 GB agli ex-clienti via SMS (Di martedì 9 marzo 2021) Iliad prova a tentare i suoi vecchi clienti che avevano lasciato il consenso per le comunicazioni commerciali proponendogli tramite SMS l'offerta Iliad Flash 100 5G, lanciata qualche giorno fa e disponibile all'acquisto direttamente online. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 9 marzo 2021)prova a tentare i suoi vecchiche avevano lasciato il consenso per le comunicazioni commercialindogli tramite SMS l'Flash 100 5G, lanciata qualche giorno fa e disponibile all'acquisto direttamente online. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

cellicom : Iliad propone questa offerta pazzesca con 100 GB agli ex-clienti via SMS - TuttoAndroid : Iliad propone questa offerta pazzesca con 100 GB agli ex-clienti via SMS - infotelematicoo : Flash 100 5g Iliad è la nova offerta per tutto il mese di marzo , un offerta che non potete rifiutare perché è la p… -

Ultime Notizie dalla rete : Iliad propone Iliad porterà le eSIM in Italia WindTre propone le eSim a 10 euro per un nuovo numero oppure 15 euro per sostituirla e passare a un ... Il fatto che iliad stia lavorando per introdurre le eSIM in Italia potrebbe cambiare le carte in ...

Offerte telefoniche a meno di 5 euro per una primavera di risparmio A poco prezzo Rabona Mobile propone invece l'offerta Cross. Il costo è di 3,99 euro al mese a ... WindTre, Iliad e tutti gli altri Mvno. Bisogna poi pagare per l'attivazione 10 euro. Infine segnaliamo ...

Iliad propone questa offerta pazzesca con 100 GB agli ex-clienti via SMS TuttoAndroid.net Iliad fa all-in: la nuova promo a basso costo batte tutti e conquista clienti Iliad prende tutto a danno di TIM, WindTre e Vodafone con la nuova tariffa a basso costo de mese di Marzo 2021. Ora arriva anche il regalo.

Le migliori offerte telefonia mobile sotto i 10€ di Marzo 2021 Stai cercando un'offerta internet per cellulare? Scopri su Facile.it quali sono le offerte di telefonia mobile a meno di 10€ e 7€ da attivare questo mese!

WindTrele eSim a 10 euro per un nuovo numero oppure 15 euro per sostituirla e passare a un ... Il fatto chestia lavorando per introdurre le eSIM in Italia potrebbe cambiare le carte in ...A poco prezzo Rabona Mobileinvece l'offerta Cross. Il costo è di 3,99 euro al mese a ... WindTre,e tutti gli altri Mvno. Bisogna poi pagare per l'attivazione 10 euro. Infine segnaliamo ...Iliad prende tutto a danno di TIM, WindTre e Vodafone con la nuova tariffa a basso costo de mese di Marzo 2021. Ora arriva anche il regalo.Stai cercando un'offerta internet per cellulare? Scopri su Facile.it quali sono le offerte di telefonia mobile a meno di 10€ e 7€ da attivare questo mese!