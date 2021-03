Il Tgcom24 spegne venti candeline e guarda ai nuovi media per espandersi

(Di martedì 9 marzo 2021) Laura Rio Dalla rete alle radio, il telegiornale punta al sistema integrato Esattamente vent'anni fa nasceva raccontando l'Italia che blindava le frontiere contro l'afta epizootica. E, ora, celebra la ricorrenza con un fiume di servizi sull'Italia blindata per il Covid. Sono passati due decenni, stiamo molto peggio, ma l'informazione è più importante è vitale che mai. Ieriha spento 20. Certo, c'è poco da festeggiare, però ricordare l'impegno e la passione non fa male. «Siamo partiti dal sito l'8 marzo del 2001 - racconta il direttore Paolo Liguori - e ora abbiamo un sistema multile che ci dà tante soddisfazioni, che ha continuato a svilupparsi e a crescere sempre di più». Un sistema integrato con la struttura informativa diset che comprende il web, la radio, la tv, i device ...

Advertising

maryyla3 : RT @MediasetTgcom24: Stefano Accorsi spegne 50 candeline: la sua carriera dagli spot al cinema #stefanoaccorsi - Betty38262292 : RT @MediasetTgcom24: Stefano Accorsi spegne 50 candeline: la sua carriera dagli spot al cinema #stefanoaccorsi - MediasetTgcom24 : Stefano Accorsi spegne 50 candeline: la sua carriera dagli spot al cinema #stefanoaccorsi -

Ultime Notizie dalla rete : Tgcom24 spegne

ilGiornale.it

'In vent'anni - conclude il direttore -è cresciuto diventando un punto di riferimento per gli italiani, è la prima fonte di informazione online secondo il Digital News Report 2020 dell'...Sei la persona che si incontra quando la vita decide di farti uno splendido regalo, ed anche in questo giorno, sei tu a donarti a me.' - - > Leggi Anche Stefano Bettarini46 candeline con la ...E, ora, celebra la ricorrenza con un fiume di servizi sull'Italia blindata per il Covid. Sono passati due decenni, stiamo molto peggio, ma l'informazione è più importante è vitale che mai. Ieri Tgcom2 ...Dal successo grazie a un gelato agli anni difficili in Francia, fino alla rinascita a fianco della moglie Bianca ...