Il Cts chiede nuove restrizioni: misure rafforzate nelle zone gialle, chiusure nei weekend (Di martedì 9 marzo 2021) Secondo quanto apprende l'Ansa, sarebbero tre le richieste principali avanzate dal CTS al Governo nel corso della riunione di martedì 9 marzo. Nella mattinata il comitato tecnico-scientifico avrebbe chiesto di rafforzare le misure per le zone gialle rendendole più restrittive di quelle attuali, di predisporre zone rosse più severe con chiusure nazionali nei fine settimana come accaduto nel periodo di Natale, e di accelerare coi vaccini, estendendo la campagna vaccinale a più soggetti possibili e nei tempi più brevi possibili. La palla ora passa all'esecutivo Draghi, che si è dimostrato fin qui molto prudente e non diverso da quello guidato da Conte. SportFace.

