(Di martedì 9 marzo 2021) Il battle royale di casa Respawn,, arriva oggi su, e noi siamo pronti a svelarvi lefatte registrare sulla console ibrida di Nintendo Sono oramai passati due anni dal lancio di, il battle royale free to play sviluppato dai ragazzi di Respawn (già autori della saga di Titanfall), e sin dal giorno del debutto il gioco è cresciuto in maniera esponenziale, facendo registrare un consenso sempre crescente. Dopo aver divertito su PC, PS4 e Xbox One (e relativi hardware next gen attraverso la retrocompatibilità), il tutto è oramai sbarcato anche su Nintendo, dove è disponibile per il download già a partire dalla giornata di oggi. La domanda, però, nasce a questo punto spontanea: come si comportà sull’ibrida della casa di ...

tuttoteKit : Apex Legends: analizzate le prestazioni su Switch #ApexLegends #NintendoSwitch #RespawnEntertainment #tuttotek - badtasteit : #ApexLegends è disponibile da oggi su Nintendo Switch, rivelate le specifiche tecniche - GamingTalker : Apex Legends arriva su Nintendo Switch, svelati framerate e risoluzione - Nextplayer_it : Apex Legends approda oggi su Switch! - NPlayerItalia : Confermate alcune caratteristiche di Apex Legends, risoluzione e frame rate -

Ultime Notizie dalla rete : Apex Legends

Attualmente Valheim è disponibile solo su PC, ma Panic Button, maestri del porting che hanno lavorato anche alla versione Nintendo Switch di, vorrebbero portare il gioco sulla console ...L'elenco completo dei vincitori è il seguente: Miglior Rookie - Sakuna: Of Rice and Ruin Miglior gioco di eSport:Miglior gioco indie - Sakuna: Of Rice and Ruin Miglior gioco online - ...In un recente post pubblicato su nintendolife, Respawn Entertainment è tornata a parlare della versione Switch di Apex Legends, il cui lancio è fissato ...Call of Duty: Warzone è il battle royale preferito dal noto streamer Dr Disrespect, che ha recentemente elencato i motivi della sua decisione.. Call of Duty: Warzone, secondo il noto streamer Dr ...