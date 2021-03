Amsterdam, si balla in discoteca senza distanza. Ma è un esperimento scientifico sul Covid (Di martedì 9 marzo 2021) Per studiare come il virus si trasmette nei luoghi affollati, serata con 1.300 persone. Tutte negative. Sensori per monitorare i movimenti e bibite fluorescenti per svelare la trasmissione delle goccioline. Gli organizzatori: "Vogliamo capire come riaprire in sicurezza" Leggi su repubblica (Di martedì 9 marzo 2021) Per studiare come il virus si trasmette nei luoghi affollati, serata con 1.300 persone. Tutte negative. Sensori per monitorare i movimenti e bibite fluorescenti per svelare la trasmissione delle goccioline. Gli organizzatori: "Vogliamo capire come riaprire in sicurezza"

