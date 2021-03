Zingaretti dalla D’Urso | lo snobismo di una certa sinistra per la tv popolare

(Di lunedì 8 marzo 2021) Scandalo a corte: Nicolaè andato da Barbara. Il segretario (seppur dimissionario) del massimo partito di centrova a parlaretv generalista e pop targata Mediaset, la stessa del Grande Fratello, signora mia. Eppure, bene o male, il compito dei partiti, siano essi di destra, di, o decidete voi cosa, dovrebbe essere prima di tutto parlare al Paese, alle masse, e un uomo politico ha il dovere di ascoltare e cercare di rispondere tanto alle esigenze del frequentatore dei salotti quanto a quelle dello spettatore di Barbara. Magari prestando maggiore attenzione a chi tra loro vive maggiormente le difficoltà, soprattutto in tempi come quelli che viviamo. Ma a quanto pare, in tanti ambienti asembra che il dibattito ...

stanzaselvaggia : Situazione attuale della sinistra: Zingaretti stasera dalla D'Urso, Santori stamattina nel sacco a pelo. - AMorelliMilano : #5Stelle frantumati, #Pd allo sbando: la Lega è una falange dietro a Matteo #Salvini! Gli altri polemizzano e liti… - DanieleColonna : @La_manina__ @PoliticaPerJedi Ma te bibbiano e la piovra rossa l'hai dimenticata ? Zingaretti legato mani e piedi a… - MeScapin : RT @laura_ceruti: Zingaretti che piange dalla D'Urso, che lancia anche accuse di bullismo nei suoi confronti, è lo stesso che impediva a @m… - Daniela54092686 : RT @laura_ceruti: Zingaretti che piange dalla D'Urso, che lancia anche accuse di bullismo nei suoi confronti, è lo stesso che impediva a @m…

Le dimissioni di Nicolasono lo specchio di una crisi che riguarda tutti, un Pd ... la definizione di un'alleanza con un Movimento 5 Stelle scosso dalle vicende travagliatelegislatura.Regione 15 milioni per 214 giovani agricoltori del Lazio - La Regione Lazio ha deliberato lo ... 'Un grande passo - dichiara il Presidente Nicola- permesso grazie all'accordo sancito lo ...Scandalo a corte: Nicola Zingaretti è andato da Barbara D’Urso. Il segretario (seppur dimissionario) del massimo partito di centrosinistra va a parlare dalla tv generalista e pop targata Mediaset, la ...Per chi non l’avesse ancora capito, la prova di quanto dico, lo stanno a dimostrare le dimissioni di Zingaretti. Il perché non è facile capire. Lui dice che si vergogna di chi, anche all’interno del s ...