Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata dell’8/03/21 (Di lunedì 8 marzo 2021) Gianni Sperti a Maurizio Giaroni riferendosi a Maria Tona a cui il cavaliere aveva ammiccato durante la sfilata: “Ho visto che hai incontrato la tua Babe, perché “nessuno può mettere Baby in un angolo”… qualcuno LA PUO’ METTERE SU UN DIVANO, ma in un angolo no!“. Dieci minuti dopo, Gianni Sperti a Maurizio Giaroni che aveva ricordato come Gemma Galgani avesse cercato ‘un contatto in maniera importante‘ con lui durante il loro ultimo appuntamento: “Non puoi pensare che una donna sia arrabbiata con te perché tu non hai voluto dare altro! Ma come ti permetti? Sei un gran cafone! Anche la donna può provare desiderio per un uomo e questo non deve essere usato come arma per offenderla!“ Qualche istante dopo, Gianni Sperti a Maria Tona, alla quale era appena saltata l’uscita di quella sera con Maurizio Giaroni: “Avrai mezza giornata libera, allora, perché eri molto impegnata CON TUTTI. Son ... Leggi su isaechia (Di lunedì 8 marzo 2021) Gianni Sperti a Maurizio Giaroni riferendosi a Maria Tona a cui il cavaliere aveva ammiccato durante la sfilata: “Ho visto che hai incontrato la tua Babe, perché “nessuno può mettere Baby in un angolo”… qualcuno LA PUO’ METTERE SU UN DIVANO, ma in un angolo no!“. Dieci minuti dopo, Gianni Sperti a Maurizio Giaroni che aveva ricordato come Gemma Galgani avesse cercato ‘un contatto in maniera importante‘ con lui durante il loro ultimo appuntamento: “Non puoi pensare che una donna sia arrabbiata con te perché tu non hai voluto dare altro! Ma come ti permetti? Sei un gran cafone! Anche la donna può provare desiderio per un uomo e questo non deve essere usato come arma per offenderla!“ Qualche istante dopo, Gianni Sperti a Maria Tona, alla quale era appena saltata l’uscita di quella sera con Maurizio Giaroni: “Avrai mezza giornata libera, allora, perché eri molto impegnata CON TUTTI. Son ...

Advertising

TeresaBellanova : Le donne si laureano di più e meglio degli uomini, ma sono più assenti nel mercato del lavoro. Come possiamo pensar… - DavidSassoli : Oggi in Europa le donne guadagnano in media il 14,1% meno degli uomini. Dall'inizio del lockdown, ancor più violen… - elenabonetti : L’85% delle task force a livello internazionale è guidata da uomini, il 98% di chi ha perso il lavoro è donna. L’84… - UmbCostantini : @LaSkilly Sempre più attuale quello che scriveva Groucho Marx: 'Gli uomini sono donne che non ce l'hanno fatta'. - heretheDisagio : RT @oscarwildeness: Si parla sempre di donne che hanno fatto la storia; oggi voglio dedicare un pensiero alle donne che la storia non la fa… -