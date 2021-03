Tra sante, streghe e belle dame ci sono donne che hanno saputo alzare la loro voce. E ci sono anche io (Di lunedì 8 marzo 2021) Per celebrare le donne, occorre prima di tutto raccontarle. Il videoracconto andato in onda su Bergamo Tv sabato scorso narra storie di donne virtuose di ieri e di oggi Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 8 marzo 2021) Per celebrare le, occorre prima di tutto raccontarle. Il videoracconto andato in onda su Bergamo Tv sabato scorso narra storie divirtuose di ieri e di oggi

Francesca Toselli interpreta Christine de Pizan (Marin Forcella) Per celebrare le donne, occorre prima di tutto raccontarle. Il videoracconto andato in onda su Bergamo Tv sabato scorso narra storie di donne virtuose di ieri e di oggi ...

